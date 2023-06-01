Кроссовер Tugella в более выгодной версии: известны цены

За счет дефорсированного мотора налог на авто в этом исполнении будет ниже. Как и цена на сам автомобиль.

Дилеры Geely по всей России начали принимать заказы на новую версию купе-кроссовера Geely Тugella, оснащенную двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с.

Цены начинаются с 3 899 990 рублей за комплектацию Luxury и 4 129 990 рублей – за Flagship.

Разгон до «сотни» у Geely Тugella с мотором мощностью 200 л.с. составит 7,4 секунды. Для сравнения, с мотором в 238 л.с. этот показатель равняется 6,9 секунды.

Автомобиль в новой версии станет доступнее для потребителей и дополнит линейку модели, которая представлена также в комплектациях Flagship и Flagship Sport, но с двигателем мощностью 238 л.с. Цены на такие машины начинаются от 4 229 990 и 4 329 990 рублей соответственно.

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Источник, фото: Geely