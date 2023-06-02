На что россияне тратят деньги в магазинах при АЗС

Бизнес на «сопутке» не такой уж и маленький, как может показаться.

Около 3500 рублей в месяц россияне тратят на сладости и табак. На сопоставимую сумму они покупают сопутствующие товары в магазинах при автозаправках. Это выяснили аналитики сервиса «Прогноз спроса» Platforma, изучив траты россиян в магазинах шести популярных брендов автозаправочных станций в 2022 году.

Самые большие медианные траты обнаружились у жителей Москвы: помимо топлива они покупают товары на АЗС на 3184 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге такие траты составляют 3036 руб. ежемесячно, в Новосибирске – 2919 рублей.

Чаще всего эти деньги тратят на:

табачную продукцию – 23,4% среди всех покупок за исследуемый период

чай и кофе – 11,2%

воду – 9,8%

лимонады, газировку – 5,8%

энергетики – 2,3%

масла и автохимию – 1,4%

шоколадные батончики – 1,7%.

Сейчас в выручке среднестатистической российской АЗС на долю сопутствующих товаров и услуг приходится 15% всего объема, отмечают эксперты.

Больше всего тратят на «сопутку» на АЗС покупатели возрастом 46–55 лет.

При формировании рейтинга специалисты проанализировали данные более 670 тыс. клиентов шести крупнейших в России брендов по количеству автозаправочных станций. Данные о затратах на топливо не учитывали.

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Фото: Руслан Шамуков/ТАСС