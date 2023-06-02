На что россияне тратят деньги в магазинах при АЗС
Около 3500 рублей в месяц россияне тратят на сладости и табак. На сопоставимую сумму они покупают сопутствующие товары в магазинах при автозаправках. Это выяснили аналитики сервиса «Прогноз спроса» Platforma, изучив траты россиян в магазинах шести популярных брендов автозаправочных станций в 2022 году.
Самые большие медианные траты обнаружились у жителей Москвы: помимо топлива они покупают товары на АЗС на 3184 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге такие траты составляют 3036 руб. ежемесячно, в Новосибирске – 2919 рублей.
Чаще всего эти деньги тратят на:
- табачную продукцию – 23,4% среди всех покупок за исследуемый период
- чай и кофе – 11,2%
- воду – 9,8%
- лимонады, газировку – 5,8%
- энергетики – 2,3%
- масла и автохимию – 1,4%
- шоколадные батончики – 1,7%.
Сейчас в выручке среднестатистической российской АЗС на долю сопутствующих товаров и услуг приходится 15% всего объема, отмечают эксперты.
Больше всего тратят на «сопутку» на АЗС покупатели возрастом 46–55 лет.
При формировании рейтинга специалисты проанализировали данные более 670 тыс. клиентов шести крупнейших в России брендов по количеству автозаправочных станций. Данные о затратах на топливо не учитывали.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен