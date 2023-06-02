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На что россияне тратят деньги в магазинах при АЗС

Бизнес на «сопутке» не такой уж и маленький, как может показаться.

За РулемЭлектрокары пока вообще «не наше». И вот почему

Около 3500 рублей в месяц россияне тратят на сладости и табак. На сопоставимую сумму они покупают сопутствующие товары в магазинах при автозаправках. Это выяснили аналитики сервиса «Прогноз спроса» Platforma, изучив траты россиян в магазинах шести популярных брендов автозаправочных станций в 2022 году.

Самые большие медианные траты обнаружились у жителей Москвы: помимо топлива они покупают товары на АЗС на 3184 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге такие траты составляют 3036 руб. ежемесячно, в Новосибирске – 2919 рублей.

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Чаще всего эти деньги тратят на:

  • табачную продукцию – 23,4% среди всех покупок за исследуемый период
  • чай и кофе – 11,2%
  • воду – 9,8%
  • лимонады, газировку – 5,8%
  • энергетики – 2,3%
  • масла и автохимию – 1,4%
  • шоколадные батончики – 1,7%.

Сейчас в выручке среднестатистической российской АЗС на долю сопутствующих товаров и услуг приходится 15% всего объема, отмечают эксперты.

Больше всего тратят на «сопутку» на АЗС покупатели возрастом 46–55 лет.

При формировании рейтинга специалисты проанализировали данные более 670 тыс. клиентов шести крупнейших в России брендов по количеству автозаправочных станций. Данные о затратах на топливо не учитывали.

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Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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