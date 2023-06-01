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Откуда слушать музыку в машине? Вот что отвечают россияне

Предпочесть новые технологии или остаться на радиоволне? А может, воспользоваться флешкой? Или… кассетой?

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Музыка неразрывно следует в дороге за большинством из нас. Но вот способов ее «потребления» за последнее десятилетие стало довольно много. Даже странно представить, что когда-то в машине было только радио. А чуть ранее не было и его.

Откуда вы чаще всего слушаете музыку в машине? С таким вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. Выяснилось интересное: например, 3% из более чем 4 тысяч опрошенных не слушают ее вообще.

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Немногим больше группа (7%), предпочитающая стриминговые сервисы – пока до популярности традиционных источников музыки в авто им далеко.

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А традиционные – это, во-первых, различные носители: флешка, CD, кассета… Слушающих музыку таким образом довольно много, 21%. Но радио пока вне конкуренции: 69% наших подписчиков остаются на любимой радиоволне.

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Фото: Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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