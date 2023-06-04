Проверяем кондиционер перед летней жарой

Сначала нелишне понять – жив ли он вообще?

Включив кондиционер после зимы/весны, мало убедиться, что он подает охлажденный воздух в салон. Нужно проверить его эффективность и степень зарядки системы хладагентом, напоминает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Делают это так: включают кондиционер, компрессор начинает работать, подавая хладагент. Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая, идет из салона в компрессор).

Буквально через несколько секунд рука должна ощутить, как трубка леденеет. Хладагента достаточно, если от холода в руке начинает ломить кости.

В противном случае следует посетить специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечек и зарядки.

Хотя можно, конечно же, и потянуть время и проездить еще один летний сезон без подзарядки, но в этом случае кондиционер может перестать справляться со своей задачей в самую жару, что будет весьма неприятно.

Гораздо хуже, когда компрессор кондиционера вообще не включается. Значит, датчик давления хладагента «почуял» низкое значение параметра и не дал разрешения на включение системы. Тут поможет только посещение специализированного сервиса для полной диагностики.

Возможная причина низкой эффективности кондиционера – это насмерть забитый конденсатор, расположенный сразу за решеткой радиатора. Тут ничего, кроме промывки, не поможет. На хороших «точках», занимающихся обслуживанием кондиционеров, есть специальное оборудование, позволяющее промыть теплообменник кондиционера без демонтажа.

Важно еще, чтобы в охлажденном воздухе, поступающем из кондиционера, отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерии. Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера.

Распылять баллон следует в воздухозаборник системы рециркуляции, расположенный в салоне, обычно в районе ног пассажира.

При этом должны быть включены система рециркуляции, вентилятор и кондиционер. После такой процедуры желательно заменить воздушный фильтр.

Есть и более сложный, но гораздо более эффективный способ очистки всего воздушного тракта — об этом читайте в материале «За рулем».

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Фото: depositphotos.com