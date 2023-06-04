Не дергайте зря: в каких ситуациях нельзя пользоваться ручником

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Автоэксперт Егор Васильев предупредил, что при потере управляемости на задне- и полноприводных автомобилях использование стояночного тормоза требует знания определенных нюансов. В частности, перед его использованием лучше всегда выжимать сцепление. Если этого не сделать, то велика вероятность разрушения трансмиссии и получения проблем с управляемостью, пояснил эксперт.

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Если же у вас не передний привод и коробка автомат, то не стоит экспериментировать с ручником во избежание механических проблем, — добавил он.

В то же время Васильев обратил внимание, что на большинство современных автомобилей сейчас ставится электронный ручник. От обычного он отличается отсутствием прямой механической связи между кнопкой и тормозным механизмом, что в некоторых случаях может приводить к неожиданным для водителя результатам.

В некоторых авто при движении длительное нажатие на клавишу ручника может вызвать самостоятельное экстренное торможение автомобиля. Так что ручник — это инструмент профессионала. И он может активно использоваться в переднеприводных машинах при возникновении проблем с управляемостью. Особенно в условиях скользких покрытий. И то, в том случае, если он механический, заключил эксперт.

Источник: Российская газета

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