#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» повысил цены на кроссоверы«Москвич» повысил цены на кроссоверы
Обновленный прайс-лист на кроссоверы 2023 года...
В Твери BMW X4 на скорости врубился в столб — что с водителем? (видео)В Твери BMW X4 на скорости врубился в столб — что с водителем? (видео)
Автомобиль от удара практически разлетелся на...
Названа точная дата запуска производства на заводе АВТОВАЗа в ПетербургеНазвана точная дата запуска производства на заводе АВТОВАЗа в Петербурге
Первым автомобилем, который встанет на конвейер...

Белорусы показали гибрид трактора и мотоцикла – трактоцикл!

Это просто огромный чоппер, и в нем реально используются детали от тракторов. Например, колеса.

За РулемПотрепанный трактор восстановили до идеального состояния (видео)

Вероятно, помимо вариаций на тему знаменитого трактора Belarus МТЗ готовит и принципиальную новинку. После почти никем не замеченной в России презентации на сельхозвыставке в сербском городе Нови Сад производитель намерен показать этого монстра и на родине.

«Трактоцикл» Belarus будет представлен на открывающейся 6 июня выставке «Белагро-2023» в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщает источник со ссылкой на пресс-службу МТЗ.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Оригинальная очень массивная рама, огромный бензобак с эмблемой Belarus, колеса и светотехника от трактора… Выглядит по меньшей мере интересно.

Впрочем, на серийный выпуск «трактоцикл» пока не претендует. При внимательном прочтении опубликованных данных становится понятно, что это не более чем выставочный макет, шоу-стоппер, приковывающий внимание публики.

Хотя, если внимания будет много – почему бы и нет?!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: abw.by

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0