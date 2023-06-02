Белорусы показали гибрид трактора и мотоцикла – трактоцикл!

Это просто огромный чоппер, и в нем реально используются детали от тракторов. Например, колеса.

Вероятно, помимо вариаций на тему знаменитого трактора Belarus МТЗ готовит и принципиальную новинку. После почти никем не замеченной в России презентации на сельхозвыставке в сербском городе Нови Сад производитель намерен показать этого монстра и на родине.

«Трактоцикл» Belarus будет представлен на открывающейся 6 июня выставке «Белагро-2023» в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщает источник со ссылкой на пресс-службу МТЗ.

Оригинальная очень массивная рама, огромный бензобак с эмблемой Belarus, колеса и светотехника от трактора… Выглядит по меньшей мере интересно.

Впрочем, на серийный выпуск «трактоцикл» пока не претендует. При внимательном прочтении опубликованных данных становится понятно, что это не более чем выставочный макет, шоу-стоппер, приковывающий внимание публики.

Хотя, если внимания будет много – почему бы и нет?!

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Источник: abw.by