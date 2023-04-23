В Беларуси выпустили эксклюзивные версии… трактора

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МТЗ представил модели «Ленинградец» и «Нижегородец» в ходе визита губернаторов Нижегородской области и Санкт-Петербурга на завод.

Коммунальные машины созданы на базе трактора BELARUS, и для каждого региона окрашена в свой цвет, в соответствии с брендбуками городов. К примеру, для Нижнего Новгорода это красный. Собственно, в цвете и есть основное отличие от базовой модели.

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МТЗ сообщил, что Нижегородская область может использовать площадку дилера «Авторемстрой» для оснащения тракторов BELARUS оборудованием под различные сферы хозяйствования. А «Ленинградец» уже совсем скоро отправится на место назначения.

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Источник: Quto

Фото: МТЗ

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За РулемПшенин Владимир
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