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Остановили за тонировку – он снял ее очень оригинально! (видео)

Вероятно, молодой водитель не совладал с нервами. А может быть, другого варианта у него и не было?..

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В Дзержинском районе Волгограда полиция остановила 21-летнего водителя на ВАЗ-2109 с затонированными наглухо передними окнами. Померив светопропускание, полицейские попросили снять тонировку.

От пленки на лобовом стекле владелец избавился довольно успешно, как показывают кадры опубликованного видео. А вот с боковыми возникла проблема.

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В какой-то момент молодой человек подошел к правому переднему окну и выбил стекло баллонным ключом. Затем повторил то же самое с водительской стороной. Не выдержали нервы?

Некоторые пользователи в комментариях заметили, что в момент первого удара пленка с окон уже снята. Они предполагают, что проблема оказалась в самих окнах: вероятно, они были нестандартными и сами по себе не смогли обеспечить нужное светопропускание.

Напомним, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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