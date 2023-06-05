Остановили за тонировку – он снял ее очень оригинально! (видео)
В Дзержинском районе Волгограда полиция остановила 21-летнего водителя на ВАЗ-2109 с затонированными наглухо передними окнами. Померив светопропускание, полицейские попросили снять тонировку.
От пленки на лобовом стекле владелец избавился довольно успешно, как показывают кадры опубликованного видео. А вот с боковыми возникла проблема.
В какой-то момент молодой человек подошел к правому переднему окну и выбил стекло баллонным ключом. Затем повторил то же самое с водительской стороной. Не выдержали нервы?
Некоторые пользователи в комментариях заметили, что в момент первого удара пленка с окон уже снята. Они предполагают, что проблема оказалась в самих окнах: вероятно, они были нестандартными и сами по себе не смогли обеспечить нужное светопропускание.
Напомним, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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