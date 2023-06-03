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В России продают редчайшую Lamborghini

Ценник соответствующий – 84 миллиона.

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В России в продаже появился суперкар Lamborghini Countach 1990 года юбилейной серии “25th Anniversary Countach” с пробегом 11,3 тыс. километров.

Под капотом у машины 12-цилиндровый двигатель (5,2 л, 455 л.с.) и механическая КПП. Максимальная скорость составляет 338 км/ч, а разгон до первой сотни должен занимать 4,9 секунды.

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По словам продавца, у суперкара по ПТС всего один хозяин, и даже есть сервисная книжка, подтверждающая обслуживание у официального дилера.

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Источник: Авито

Фото: Авито

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