Из Нивы сделали еще один крутой проект
Тюнинговая компания F-Design (Тольятти) начала выпускать багги «Арта» на базе «Нивы». Машина осталась без дверей и задней части крыши, вместо этого обзаведясь конструкциями из труб.
Основное применение – военное. В задней части смонтирована турель для ПТРК (противотанкового ракетного комплекса). При этом сообщается, что возможно и гражданское исполнение, но выезжать на дороги общего пользования машина не имеет права.
По данным источника, автомобиль получил бензиновый мотор объемом 2 л и мощностью 115 л.с., а также усиленный кузов и подвеску.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Телеграм-канал Автопоток
Фото: «За рулем», Телеграм-канал Автопоток
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!