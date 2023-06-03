Из Нивы сделали еще один крутой проект

Причем не единичный, а мелкосерийный.

Тюнинговая компания F-Design (Тольятти) начала выпускать багги «Арта» на базе «Нивы». Машина осталась без дверей и задней части крыши, вместо этого обзаведясь конструкциями из труб.

Основное применение – военное. В задней части смонтирована турель для ПТРК (противотанкового ракетного комплекса). При этом сообщается, что возможно и гражданское исполнение, но выезжать на дороги общего пользования машина не имеет права.

По данным источника, автомобиль получил бензиновый мотор объемом 2 л и мощностью 115 л.с., а также усиленный кузов и подвеску.

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Источник: Телеграм-канал Автопоток

Фото: «За рулем», Телеграм-канал Автопоток