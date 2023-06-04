#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сетка в бампер – теперь и за это штраф?Сетка в бампер – теперь и за это штраф?
Юрист объяснил, в каком случае могут...
Каждый седьмой житель России не был в отпуске 5 летКаждый седьмой житель России не был в отпуске 5 лет
Основной причиной отказа от отдыха называют...
Полиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларамиПолиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларами
Купюры, правда, были не настоящие, но внимание...

Ford отзывает машины из-за риска возгорания

На этот раз дело касается премиальной марки.

За РулемВ Биробиджане под капотом машины оказался необычный гость (ВИДЕО)

Ford отзывает в США 142,7 тысячи компактных кроссоверов Lincoln MKC 2015-2019 годов выпуска, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причина – риск возгорания автомобиля. В частности, из-за короткого замыкания может начаться пожар в моторном отсеке.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

И в компанию Ford уже поступали жалобы на возгорания. Обращались 19 пользователей из США, Канады и Китая. Возможно, эти случаи как раз произошли по вышеназванной причине.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos, Lincoln

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0