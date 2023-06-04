Ford отзывает машины из-за риска возгорания
На этот раз дело касается премиальной марки.
Ford отзывает в США 142,7 тысячи компактных кроссоверов Lincoln MKC 2015-2019 годов выпуска, сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Причина – риск возгорания автомобиля. В частности, из-за короткого замыкания может начаться пожар в моторном отсеке.
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И в компанию Ford уже поступали жалобы на возгорания. Обращались 19 пользователей из США, Канады и Китая. Возможно, эти случаи как раз произошли по вышеназванной причине.
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Источник: Российская газета
Фото: Depositphotos, Lincoln
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