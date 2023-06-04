В ГИБДД рассказали о штрафе за музыку
В ночное время шуметь нельзя, и аудиосистем в машинах это тоже касается.
Госавтоинспекция Ставропольского края напомнила, что недопустимо слушать громкую музыку в автомобилях с 22:00 до 6:00.
Согласно ст. 8.23 КоАП России, за прослушивание громкой музыки положен штраф 500 рублей (в некоторых регионах тысяча или даже три). За повторное нарушение вообще наказывают на 5 тысяч.
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ГОСТ Р 52231-2004 устанавливает максимальный шум транспортных средств на уровне 96 децибел. То есть штраф последует за превышение именно этого значения.
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Источник: Autonews
Фото: depositphotos, АГН "Москва"
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