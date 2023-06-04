В Россию завезли крайне интересный внедорожник
Он понравится любителям «настоящих», простых машин.
В России появился в продаже необычный пикап: под французской маркой, сделанный на базе японского, но выпущенный в Китае. Речь о Peugeot Pick-Up – перелицованном Dongfeng Rich, который, в свою очередь, основан на Nissan NP300.
Автомобиль – проще некуда: двигатель 2,5 л (115 л.с.), МКПП, полный привод, а в салоне тканевые сиденья и пластиковый руль.
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Но и цена по нынешним временам не слишком высокая: 2,2 миллиона рублей.
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Источник: Carsweek
Фото: Peugeot
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