В Россию завезли крайне интересный внедорожник

Он понравится любителям «настоящих», простых машин.

В России появился в продаже необычный пикап: под французской маркой, сделанный на базе японского, но выпущенный в Китае. Речь о Peugeot Pick-Up – перелицованном Dongfeng Rich, который, в свою очередь, основан на Nissan NP300.

Автомобиль – проще некуда: двигатель 2,5 л (115 л.с.), МКПП, полный привод, а в салоне тканевые сиденья и пластиковый руль.

Но и цена по нынешним временам не слишком высокая: 2,2 миллиона рублей.

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Источник: Carsweek

Фото: Peugeot