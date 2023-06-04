#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сетка в бампер – теперь и за это штраф?Сетка в бампер – теперь и за это штраф?
Юрист объяснил, в каком случае могут...
Каждый седьмой житель России не был в отпуске 5 летКаждый седьмой житель России не был в отпуске 5 лет
Основной причиной отказа от отдыха называют...
Полиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларамиПолиция задержала Mercedes-Benz, обклеенный долларами
Купюры, правда, были не настоящие, но внимание...

В Россию завезли крайне интересный внедорожник

Он понравится любителям «настоящих», простых машин.

За РулемВ Россию завезли новые Ford Explorer

В России появился в продаже необычный пикап: под французской маркой, сделанный на базе японского, но выпущенный в Китае. Речь о Peugeot Pick-Up – перелицованном Dongfeng Rich, который, в свою очередь, основан на Nissan NP300.

Автомобиль – проще некуда: двигатель 2,5 л (115 л.с.), МКПП, полный привод, а в салоне тканевые сиденья и пластиковый руль.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
За Рулем

Но и цена по нынешним временам не слишком высокая: 2,2 миллиона рублей.

За Рулем
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Carsweek

Фото: Peugeot

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0