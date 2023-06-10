Водитель загнал машину в «портал неизвестности» — это попало на видео
Этот водитель Volkswagen решил, что проезжает через лужу в Галвестоне (штат Техас, США).
Джон Кинг говорит, что, когда машина забуксовала, его первой реакцией было: «Это неправильно». Он приспустил стекло, чтобы узнать у прохожего, что случилось.
«Я думаю, что дорога ушла из-под тебя, звони 911», — невозмутимо ответил тот. По иронии судьбы сам Кинг работает диспетчером службы экстренной помощи.
«Если вы когда-нибудь хотели услышать, как кто-то использует все известные ругательства в одном длинном предложении, то надо было послушать меня в тот момент», —говорит Кинг. Впрочем, он признается, что никакого смысла это, конечно, не имело.
По данным властей, прорыв водопровода под асфальтом привел к провалу на пересечении авеню М и 22-й улицы в Галвестоне.
Кинг говорит, что его страховая компания работает над тем, чтобы «вернуть твердую почву его автомобилю». По крайней мере, он не был полностью проглочен, а сильно поврежден.
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Источник: Carscoops
Фото: скриншот видео Youtube
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