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Рынок легковых автомобилей в России в мае пошел в рост

Продажи увеличились в 2,6 раза.

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В мае 2023 года на российском рынке было продано 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с этим же периодом прошлого года они выросли в 2,6 раза. А вот до уровня прошлого месяца 2023 года недотянули – было реализовано на 5% меньше.

Ожидаемо, что первые позиции заняли автомобили бренда Lada, доля которых в мае превысила 30%. Продажи составили 22 029 автомобилей.

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На втором месте китайский бренд Chery с 7444 проданными автомобилями. Чуть меньше – 7432 автомобиля – реализовала в России китайская марка Haval. В пятерке также Geely (6690 штук) и Kia (3090 штук).

Самым популярным автомобилем в мае стала Lada Granta (15 791 шт.). Далее следуют Haval Jolion (3864), Geely Coolray (3536), Lada Niva Travel (3210) и Chery Tiggo 4 Pro (3114).

Источник: Автостат

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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