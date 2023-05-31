Всего год назад мы покупали совсем другие машины – только сравните!
По сравнению с прошлым годом рынок просел на 13,3%, а его структура кардинально поменялась. Доля российской техники выросла с 28,4 до 41,5%, но куда больше подросли «китайцы»: с 8,9% до 38,5%!
Если брать только новые легковушки, то доля брендов из КНР достигла уже 40%, а если выделить из них сегмент SUV, то 60%, пишет источник со ссылкой на данные НАПИ.
Автобусы и легкая коммерческая техника из Китая тоже подросли в российских продажах, но не столь заметно: соответственно, до 13,8% и 7,4%. Но если взять из этих категорий только автобусы большого класса и пикапы, то тут показатели куда весомее: 31,7% и 38,1% от всего объема продаж подобной техники!
Ситуация с грузовиками и вовсе похожа на тотальный переворот: по итогам четырех месяцев текущего года китайские машины заняли 54,3% рынка, перехватив лидерство у производителей из РФ.
При этом доля новых китайских самосвалов достигла уже 78,6% всех проданных ТС этого типа, а доля китайских тягачей, которых до февраля 2022 года в России почти не было, составила 66,4%.
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Источник: ktt-magazine.ru
Фото: depositphotos.com
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