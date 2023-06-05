АВТОВАЗ рассказал, какие машины лучше всего покупали в мае
Всего в прошлом месяце своих покупателей нашли 23,9 тыс. автомобилей.
В мае АВТОВАЗ продал 23 904 автомобиля, что на 297,6% больше, чем в мае 2022 года. За пять месяцев продано 115 779 шт., что на 72,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такой рост «мая к маю» обусловлен эффектом низкой базы. В прошлом году на этот месяц пришелся пик кризиса на российском рынке.
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Кассу «сделали» три основные модели бренда:
- Lada Granta – 17 041 шт. (+639% к маю 2022 года)
- Niva Legend – 2945 шт. (+200,2%)
- Niva Travel – 3431 (+298%).
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
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