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Страховка для российских авто при въезде в Европу подорожала в пять раз

И купить ее онлайн нельзя.

За РулемНовые штрафы для водителей: за что и как будут выявлять нарушения

С 1 июня в Евросоюзе перестали действовать российские «Зеленые карты». Теперь водителям, въезжающим на автомобиле в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарию, необходимо приобретать страховку у местных компаний. Стоит она существенно дороже, а купить ее стало сложнее.

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Как рассказал представитель финской страховой компании Pohjola Vakuutus Теро Хасунд, «россияне не могут обратиться в любую страховую компанию Финляндии».

«Полис пограничного страхования оформляется только Финском центром автостраховщиков, и его первоначально можно приобрести исключительно у таможни Финляндии на пограничных КПП, он стал дороже примерно в пять раз», — отметил он.

Более того, европейский полис можно приобрести только лично: оформить его онлайн у российских водителей возможности нет. Возникнут сложности и при оплате из-за отключенных в России международных платежных систем Visa и Mastercard.

Как подсчитали специалисты, теперь покупка полиса для въезда в страны ЕС обойдется примерно в 1170 евро вместо прежних 240 евро.

Источник: Прайм

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

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