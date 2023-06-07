За 800 штрафов россиянка поплатилась двумя Subaru

Их изъяли в счет погашения задолженности.

56-летняя жительница Санкт-Петербурга, не оплатившая 800 административных штрафов ГИБДД на общую сумму почти 180 тыс. рублей, лишилась двух иномарок.

Автовладелица систематически нарушала скоростной режим, ей выписывали штрафы, но оплачивать их добровольно она не торопилась. Судебные приставы вынесли решение об аресте имущества должницы, и совместно с ГИБДД был изъят автомобиль Subaru Impreza 2007 года выпуска, который обнаружили на одной из городских улиц.

Когда же владелица авто приехала к месту проведения исполнительных действий на втором своем автомобиле – Subaru Forester, то было принято решение арестовать еще и его.

Женщина сможет вернуть свои машины, оплатив все штрафы.

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Источник: ФССП России

Фото: depositphotos.com