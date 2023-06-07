Эксперт просит добавить конкретики в перечень неисправностей ТС

Обновленный «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Водители уже смирились с тем, что у ГИБДД с началом осени появятся новые основания для штрафов. И если с большинством пунктов нового перечня все более-менее понятно, то вот как определять, что размещенные на лобовом стекле устройства мешают обзору, полной ясности нет.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что здесь необходима доработка документа.

Прописано, что нельзя ничего устанавливать на лобовое стекло, кроме зеркала заднего вида, что не должно быть предметов, мешающих обзору. При этом как оценить, мешает или нет, в документе не прописано. Но уже вошли в практику видеорегистраторы, транспондеры, навигаторы – они либо крепятся на лобовое стекло, либо располагаются прямо около него», – отметил эксперт.

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Источник: Комсомольская правда

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС