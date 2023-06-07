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Эксперт просит добавить конкретики в перечень неисправностей ТС

Обновленный «Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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Водители уже смирились с тем, что у ГИБДД с началом осени появятся новые основания для штрафов. И если с большинством пунктов нового перечня все более-менее понятно, то вот как определять, что размещенные на лобовом стекле устройства мешают обзору, полной ясности нет.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что здесь необходима доработка документа.

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Прописано, что нельзя ничего устанавливать на лобовое стекло, кроме зеркала заднего вида, что не должно быть предметов, мешающих обзору. При этом как оценить, мешает или нет, в документе не прописано. Но уже вошли в практику видеорегистраторы, транспондеры, навигаторы – они либо крепятся на лобовое стекло, либо располагаются прямо около него», отметил эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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