Продается необычный ЗИЛ 131 – да в нем жить можно!

У этого грузовика уникальный интерьер.

В интернете появилось объявление о продаже грузовика ЗИЛ-131 за 3 миллиона рублей.

Но автомобиль не простой, а сильно доработанный – владелец оборудовал его для комфортного проживания со всем необходимым, включая кухню с раковиной, столовую с большим обеденным столом, места для отдыха и телевизор.

Водительское кресло оббито натуральной бежевой кожей, оно еще и подсвечено. Автомобиль 1983 года выпуска оснащен бензиновым 7-литровым двигателем, мощностью 200 л.с., механической коробкой передач, а повышенную проходимость обеспечивают колесная формула 6х6 и полный привод. Пробег у этой машины всего 1500 км.

ЗИЛ-131 выпускали на Московском автомобильном заводе имени Лихачева с 1966 по 2002 годы. Многие модели ЗИЛ-131 состоят на службе в пожарных бригадах или полиции, а часть автомобилей активно поставлялась в Вооруженные Силы СССР и союзных государств.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Авито Спецтехника

Фото: Аvito