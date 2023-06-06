Продается необычный ЗИЛ 131 – да в нем жить можно!
В интернете появилось объявление о продаже грузовика ЗИЛ-131 за 3 миллиона рублей.
Но автомобиль не простой, а сильно доработанный – владелец оборудовал его для комфортного проживания со всем необходимым, включая кухню с раковиной, столовую с большим обеденным столом, места для отдыха и телевизор.
Водительское кресло оббито натуральной бежевой кожей, оно еще и подсвечено. Автомобиль 1983 года выпуска оснащен бензиновым 7-литровым двигателем, мощностью 200 л.с., механической коробкой передач, а повышенную проходимость обеспечивают колесная формула 6х6 и полный привод. Пробег у этой машины всего 1500 км.
ЗИЛ-131 выпускали на Московском автомобильном заводе имени Лихачева с 1966 по 2002 годы. Многие модели ЗИЛ-131 состоят на службе в пожарных бригадах или полиции, а часть автомобилей активно поставлялась в Вооруженные Силы СССР и союзных государств.
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Источник: Авито Спецтехника
Фото: Аvito
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