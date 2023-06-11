#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Видеообзор новых российских грузовиков на COMvex-2023Видеообзор новых российских грузовиков на COMvex-2023
Одной из главных черт минувшей выставки стало...
Популярный комик рассказал, почему он разочаровался в электромобиляхПопулярный комик рассказал, почему он разочаровался в электромобилях
Роуэн Аткинсон утверждает, что он любит...
Ковер вместо асфальта: рабочие «построили» нано-дорогуКовер вместо асфальта: рабочие «построили» нано-дорогу
Компания, выполнявшая ремонтные работы,...

Видеообзор новых российских грузовиков на COMvex-2023

Одной из главных черт минувшей выставки стало засилье китайских брендов…

За РулемПолностью электрические грузовики добрались из Германии в Турцию

Действительно, грузовые машины из Поднебесной теснят продукцию российских заводов не только на залитых светом софитов стендах, но и на авторынке, захватив большую его часть. Неужели нашим нечем ответить?

КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Урал, МАЗ, МАЗ-МАН, Волат и вновь воскресший Силант – вот некоторые из мелькнувших на COMvex имен, которым предстоит участвовать в этой новой борьбе.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Как видим, в перечне не только российские бренды. Скажем, белорусский МАЗ, активно двигающийся на рынок России, выглядит неплохой альтернативой китайским грузовикам. Но и он отчасти собран из китайских компонентов.

В частности, майнинговый самосвал – четырехосный, с усиленной ходовой, с полной массой 35 тонн. МАЗ его уже показывал, но теперь европейский автомат Allison заменили на Fast Gear из… Китая.

Ну а как выглядят ныне прочие «некитайские» бренды? Смотрим видеообзор!

Видео: YouTube / MotorProject

Фото: скриншот видео YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0