Видеообзор новых российских грузовиков на COMvex-2023
Действительно, грузовые машины из Поднебесной теснят продукцию российских заводов не только на залитых светом софитов стендах, но и на авторынке, захватив большую его часть. Неужели нашим нечем ответить?
КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Урал, МАЗ, МАЗ-МАН, Волат и вновь воскресший Силант – вот некоторые из мелькнувших на COMvex имен, которым предстоит участвовать в этой новой борьбе.
Как видим, в перечне не только российские бренды. Скажем, белорусский МАЗ, активно двигающийся на рынок России, выглядит неплохой альтернативой китайским грузовикам. Но и он отчасти собран из китайских компонентов.
В частности, майнинговый самосвал – четырехосный, с усиленной ходовой, с полной массой 35 тонн. МАЗ его уже показывал, но теперь европейский автомат Allison заменили на Fast Gear из… Китая.
Ну а как выглядят ныне прочие «некитайские» бренды? Смотрим видеообзор!
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Видео: YouTube / MotorProject
Фото: скриншот видео YouTube
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