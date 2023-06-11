Видеообзор новых российских грузовиков на COMvex-2023

Одной из главных черт минувшей выставки стало засилье китайских брендов…

Действительно, грузовые машины из Поднебесной теснят продукцию российских заводов не только на залитых светом софитов стендах, но и на авторынке, захватив большую его часть. Неужели нашим нечем ответить?

КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Урал, МАЗ, МАЗ-МАН, Волат и вновь воскресший Силант – вот некоторые из мелькнувших на COMvex имен, которым предстоит участвовать в этой новой борьбе.

Как видим, в перечне не только российские бренды. Скажем, белорусский МАЗ, активно двигающийся на рынок России, выглядит неплохой альтернативой китайским грузовикам. Но и он отчасти собран из китайских компонентов.

В частности, майнинговый самосвал – четырехосный, с усиленной ходовой, с полной массой 35 тонн. МАЗ его уже показывал, но теперь европейский автомат Allison заменили на Fast Gear из… Китая.

Ну а как выглядят ныне прочие «некитайские» бренды? Смотрим видеообзор!

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Видео: YouTube / MotorProject

Фото: скриншот видео YouTube