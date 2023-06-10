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10 млн рублей за превышение скорости на 30 км/ч10 млн рублей за превышение скорости на 30 км/ч
Водителю еще и действие прав приостановили.
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10 млн рублей за превышение скорости на 30 км/ч

Водителю еще и действие прав приостановили.

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Водитель Андерс Виклёф заработал самый крупный штраф в истории Финляндии: за превышение скоростного режима на 32 км/ч (82 км/ч вместо 50 км/ч) ему был выписан штраф в размере 121 тыс. евро (10,5 млн рублей по курсу). Кроме этого, власти приостановили действие водительских прав Виклёфа на 10 дней.

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Такая огромная сумма за незначительное нарушение объясняется системой, по которой в Финляндии рассчитывается размер штрафа. Наказание здесь зависит от размера дохода нарушителя, а Виклёф входит в число самых богатых граждан страны.

Впрочем, Виклёф о таких незапланированных тратах не сожалеет. Более того, он признает, что нарушил ПДД, и не собирается обжаловать штраф. Он надеется, что эти средства пойдут на помощь финским больницам.

Я слышал, что власти собираются сэкономить полтора миллиарда на здравоохранении, поэтому я надеюсь, что мои деньги помогут заполнить этот пробел», — сказал бизнесмен.

Источник: Nya Åland

Фото: Unsplash

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