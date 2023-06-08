#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Первая серийная Волга появится в начале следующего летаПервая серийная Волга появится в начале следующего лета
Производство будет организовано на площадках,...
Нью-Йорк погрузился во мрак: смог от лесных пожаров накрыл городНью-Йорк погрузился во мрак: смог от лесных пожаров накрыл город
Густой дым от огромных лесных пожаров,...
Опубликованы новые фото Niva Travel ПикапОпубликованы новые фото Niva Travel Пикап
У компании разработчика есть возможность...

Уклонистов приравняют к «лишенцам»? Адвокат внес ясность

Что будет, если сесть за руль после введения ограничений на право управления за неявку в военкомат.

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

По мнению адвоката Сергея Жорина, новый порядок значительно упрощает весь процесс ограничения действия водительских прав для уклонистов от армии. Он предположил, что эту меру в МВД планируют использовать в массовом порядке.

Если же по какой-то причине отстраненный на время от управления автомобилем водитель сел за руль, то велика вероятность, что его приравняют к тем, кто лишен водительских прав. Соответственно, его накажут штрафом в 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.7 КоАП) либо административным арестом на 15 суток, либо до 200 часов обязательных работ.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Процедура в таком случае следующая: водителя останавливают, проверяют документы, выявляют нарушение, отстраняют от управления автомобилем и накладывают взыскание», — объяснил адвокат.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0