Уклонистов приравняют к «лишенцам»? Адвокат внес ясность

Что будет, если сесть за руль после введения ограничений на право управления за неявку в военкомат.

По мнению адвоката Сергея Жорина, новый порядок значительно упрощает весь процесс ограничения действия водительских прав для уклонистов от армии. Он предположил, что эту меру в МВД планируют использовать в массовом порядке.

Если же по какой-то причине отстраненный на время от управления автомобилем водитель сел за руль, то велика вероятность, что его приравняют к тем, кто лишен водительских прав. Соответственно, его накажут штрафом в 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.7 КоАП) либо административным арестом на 15 суток, либо до 200 часов обязательных работ.

«Процедура в таком случае следующая: водителя останавливают, проверяют документы, выявляют нарушение, отстраняют от управления автомобилем и накладывают взыскание», — объяснил адвокат.

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Источник: Autonews

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС