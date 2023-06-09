Как с 1 сентября будут выявлять неработающую ABS

МВД обновило перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

С 1 сентября этого года российских водителей ждут новые штрафы. Вводятся они согласно принятому Правительством РФ постановлению, которое вносит изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. И если некоторые из нарушений, например, езду на шинах не по сезону, определить инспектору будет довольно просто, то вот с выявлением неработающей антиблокировочной системы (ABS) не все так однозначно.

В первую очередь надо отметить, что нарушением, согласно перечню, считается неисправная система ABS, предусмотренная производителем в технической документации. Норма не затронет так называемые упрощенные модели, которые выпускали вовсе без ABS.

Выявлять неисправность системы предлагается с помощью проверки светового индикатора на панели приборов автомобиля. То есть при остановке автомобиля инспектор ДПС будет иметь право заглянуть в салон и убедиться, что значок ABS не горит.

Ст. 12.5 КоАП позволяет ГИБДД штрафовать водителей за управление транспортным средством с различными техническими недочетами и поломками на сумму от 500 рублей.

Кстати, с неисправной ABS, скорее всего, у автовладельцев не получится пройти техосмотр.

О других нарушениях, за которые начнут штрафовать с 1 сентября, мы рассказывали здесь.



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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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