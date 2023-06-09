Предлагают ускорить процесс замены украинских номеров на российские
В Совфеде предложили профильному комитету вместе с МВД и Минтрансом проработать этот вопрос.
Сенатор Эдуард Исаков на заседании Совфеда предложил ускорить процесс замены украинских номеров на российские.
Сейчас, если водители с украинскими номерами превышают скорость, их невозможно привлечь к ответственности с помощью камер.
Наличие штрафов в отношении машин с иностранными номерами проверяют таможенники на границе.
«Но с новыми территориями у нас нет границы. Согласно постановлению правительства РФ 2216, физические и юридические лица новых субъектов должны заменить регистрационные знаки на российские до 2026 года», — напомнил Исаков.
Профильные комитеты Совфеда, по заданию Валентины Матвиенко, обсудят эту тему и выработают позицию.
Для четырех присоединенных субъектов МВД определило региональные коды на государственных регистрационных знаках: 80 — для ДНР, 81 — для ЛНР, 84 — для Херсонской области, 85 — для Запорожской области.
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Источник: «Коммерсант»
Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
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