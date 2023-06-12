Почти как Ferrari, только Lada

Необычный автомобиль выставлен на продажу в России.

Автовладелец из Армавира продает 20-летний автомобиль ВАЗ-21099, стилизованный под Ferrari F8 Tributo. Судя по фото, умелец сам доработал Lada, в результате у нее теперь нет крыши, зато появился оригинальный внешний обвес, изготовленный из пластика.

У автомобиля заварены двери, что, вероятно, сделано для сохранения жесткости кузова.

Апгрейду подвергся и салон автомобиля, в частности, изменена верхняя часть передней панели.

При создании тюнинг-проекта были тщательно скопированы отличительные черты дизайна Ferrari F8 Tributo Spider, в том числе боковые зеркала, воздухозаборники на капоте и крыльях, а также фары характерной формы.

Что же касается силового агрегата, то, скорее всего, он остался вазовским – 1,5 л. мощностью 78 л. с. Вряд ли в автомобиль установлен оригинальный мотор для Ferrari F8 Tributo (это 3,9 л. мощностью 720 л. с.).

За переработанный автомобиль владелец просит 400 тыс. рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Auto.ru