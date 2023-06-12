Почти как Ferrari, только Lada

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Автовладелец из Армавира продает 20-летний автомобиль ВАЗ-21099, стилизованный под Ferrari F8 Tributo. Судя по фото, умелец сам доработал Lada, в результате у нее теперь нет крыши, зато появился оригинальный внешний обвес, изготовленный из пластика.

У автомобиля заварены двери, что, вероятно, сделано для сохранения жесткости кузова.

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Апгрейду подвергся и салон автомобиля, в частности, изменена верхняя часть передней панели.

При создании тюнинг-проекта были тщательно скопированы отличительные черты дизайна Ferrari F8 Tributo Spider, в том числе боковые зеркала, воздухозаборники на капоте и крыльях, а также фары характерной формы.

Что же касается силового агрегата, то, скорее всего, он остался вазовским – 1,5 л. мощностью 78 л. с. Вряд ли в автомобиль установлен оригинальный мотор для Ferrari F8 Tributo (это 3,9 л. мощностью 720 л. с.).

За Рулем
За Рулем

За переработанный автомобиль владелец просит 400 тыс. рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Auto.ru

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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