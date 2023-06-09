Запчасти для китайских автомобилей подорожали в России

Оригинальные запчасти для китайских машин подорожали на 17% процентов с декабря 2022 года.

По данным маркетингового агентства НАПИ, с декабря 2022 года по май 2023-го запчасти для китайских автомобилей подорожали более чем на 17%. Средняя стоимость оригинальных кузовных деталей, применяемых при восстановлении после ДТП, в мае 2022-го составляла 46,2 тыс. рублей. В мае этого года стоимость уже увеличилась до 54,2 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали задние крылья – на 47 процентов, задний бампер подорожал на 26 процентов, а литые колесные диски – на 23 процента. Фонари и зеркала заднего вида подешевели: 2% и 6% соответственно.

Ранее сообщалось, что сроки поставок импортных запчастей в России растянулись на полгода.

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Источник: НАПИ

Фото: depositphotos.com