#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запчасти для китайских автомобилей подорожали в РоссииЗапчасти для китайских автомобилей подорожали в России
Оригинальные запчасти для китайских машин...
Проект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертамиПроект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертами
В СРЗП утверждают, что стоит задача хоть и...
«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП
Новый взгляд на культуру и безопасность...

Запчасти для китайских автомобилей подорожали в России

Оригинальные запчасти для китайских машин подорожали на 17% процентов с декабря 2022 года.

За РулемПослабления убирают, запчасти дорожают: важные изменения для водителей летом-2023

По данным маркетингового агентства НАПИ, с декабря 2022 года по май 2023-го запчасти для китайских автомобилей подорожали более чем на 17%. Средняя стоимость оригинальных кузовных деталей, применяемых при восстановлении после ДТП, в мае 2022-го составляла 46,2 тыс. рублей. В мае этого года стоимость уже увеличилась до 54,2 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали задние крылья – на 47 процентов, задний бампер подорожал на 26 процентов, а литые колесные диски – на 23 процента. Фонари и зеркала заднего вида подешевели: 2% и 6% соответственно.

Ранее сообщалось, что сроки поставок импортных запчастей в России растянулись на полгода.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: НАПИ

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0