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Против движения! Водитель запутался на оживленной круговой развязке (видео)

Крайне неожиданным образом применил внедорожные возможности своей Нивы автомобилист из Петрозаводска...

На неделе довольно редкий вариант нарушения ПДД зафиксировали камеры дорожного наблюдения в Петрозаводске. Водитель Нивы поехал по «кольцу» в противоположном направлении – по часовой стрелке.

Подъехав к развязке, он затормозил как положено, но затем исполнил этот неожиданный маневр.

Только два не столкнувшись со встречным автомобилем (можно ли представить, насколько был удивлен его водитель), он осознал свою ошибку.

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После этого он, преодолев бордюр, свернул на газон и отправился по нему поперек развязки, чтобы вернуться на правильный курс и продолжить движение – уже по своей полосе.

Источник: Главная дорога

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За РулемИннокентий Кишкурно
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