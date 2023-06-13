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В Чувашии задержали наркокурьера, провозившего отраву в обивке двери машины

Вез почти килограмм мефедрона и метамфетамина из столичного региона через Чувашию в Башкортостан.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортная полиция Чувашии установила 32-летнего подозреваемого в преступлении, связанном с наркотиками. Полицейские остановили его автомобиль в Ядринском районе.

В ходе досмотра машины под обивкой задней правой двери оперативники обнаружили пять брикетов с порошком мефедрона и пакет с метамфетамином в таблетках. Общий вес изъятого составил почти килограмм.

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Полиция считает, что мужчина выполнял роль оптового курьера. Забрав наркотики из схрона в Московской области, он планировал провезти их через Чувашию в Башкортостан, и там распространить их бесконтактным способом, через так называемые закладки.

За Рулем
За Рулем

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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