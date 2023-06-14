#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти машины вызывают наибольшее доверие на вторичном рынкеЭти машины вызывают наибольшее доверие на вторичном рынке
Согласно исследованию, каждый третий россиянин...
Все зазоры в передней панели неровные. Нет ни подстаканников, ни места для документов. Руль не регулируется даже по углу наклона. Зато кондиционер и круиз-контроль есть уже в базовом оснащении.Недорогая новинка из Елабуги: мотор бодрый! А чего не хватает?
Цельнометаллический Sollers Atlant из Елабуги...
Недоливают и качество ужасное: автомобилисты жалуются на АЗСНедоливают и качество ужасное: автомобилисты жалуются на АЗС
Обращение направлено в правительство РФ.

Урал показал крутой внедорожный автобус — первые фото

Под капотом – 6-цилиндровый турбодизель мощностью 310 л.с. Трансмиссия – 6x6, 9-ступенчатая МКП, демультипликатор.

За РулемБренд Ока тоже возродят

В Челябинске проходит всероссийский форум с говорящим названием: «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Одну из наиболее интересных новинок на мероприятии представил миасский автомобильный завод Урал.

Это прототип арктического автобуса Урал-427701-75. Его оригинальный монокузов с многослойным утеплением крепится к раме через виброопоры. Стекла имеют уменьшенную площадь для минимизации теплопотерь. Машина может эксплуатироваться при температурах до –50°C.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
За Рулем

Салон Урала-427701-75 вмещает 22 пассажира. На каждом пассажирском месте есть столик, USB-розетка и беспроводная подзарядка смартфона. Климат-контроль распределяет потоки воздуха по рядам. В задней части салона расположен туалет.

Под капотом этого автобуса-внедорожника – 6-цилиндровый турбодизель мощностью 310 л.с. Трансмиссия – 6x6, 9-ступенчатая МКП, демультипликатор. Колеса – с широким профилем и низким удельным давлением на поверхность.

За Рулем

В оснащение машины входят электроподогрев топливной системы, утепленный контейнер АКБ, дистанционный (из кабины) выключатель «массы», тормозная система с «мокрым» баллоном для отделения конденсата и его сброса.

В финансировании проекта принимало участие Минобрнауки РФ. Потребность в таких арктических автобусах оценивается на уровне 300-500 единиц в год. Мелкосерийное производство должно начаться в 2024 году.

За Рулем

Источник: frp74.ru, 1obl.ru, Автопоток

Фото: frp74.ru

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0