Урал показал крутой внедорожный автобус — первые фото

Под капотом – 6-цилиндровый турбодизель мощностью 310 л.с. Трансмиссия – 6x6, 9-ступенчатая МКП, демультипликатор.

В Челябинске проходит всероссийский форум с говорящим названием: «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Одну из наиболее интересных новинок на мероприятии представил миасский автомобильный завод Урал.

Это прототип арктического автобуса Урал-427701-75. Его оригинальный монокузов с многослойным утеплением крепится к раме через виброопоры. Стекла имеют уменьшенную площадь для минимизации теплопотерь. Машина может эксплуатироваться при температурах до –50°C.

Салон Урала-427701-75 вмещает 22 пассажира. На каждом пассажирском месте есть столик, USB-розетка и беспроводная подзарядка смартфона. Климат-контроль распределяет потоки воздуха по рядам. В задней части салона расположен туалет.

Под капотом этого автобуса-внедорожника – 6-цилиндровый турбодизель мощностью 310 л.с. Трансмиссия – 6x6, 9-ступенчатая МКП, демультипликатор. Колеса – с широким профилем и низким удельным давлением на поверхность.

В оснащение машины входят электроподогрев топливной системы, утепленный контейнер АКБ, дистанционный (из кабины) выключатель «массы», тормозная система с «мокрым» баллоном для отделения конденсата и его сброса.

В финансировании проекта принимало участие Минобрнауки РФ. Потребность в таких арктических автобусах оценивается на уровне 300-500 единиц в год. Мелкосерийное производство должно начаться в 2024 году.

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Источник: frp74.ru, 1obl.ru, Автопоток

Фото: frp74.ru