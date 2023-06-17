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Под проезжей частью загорелся бензовоз. Причина...

Обрушение автомагистрали попало на видео

Под проезжей частью загорелся бензовоз. Причина возгорания пока неизвестна.

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Участок межштатной автомагистрали 95 на северо-востоке Филадельфии (США) обрушился около 6:30 утра в воскресенье после того, как под эстакадой начался большой пожар. Официальные лица предполагают, что источником возгорания мог быть бензовоз, в результате чего часть эстакады перекосилась.

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Очевидцы сообщают, что с проезжей части вырвалось пламя, а небо заволокло густым черным дымом.

Хотя причиной обрушения проезжей части, по-видимому, является возгорание бензовоза, причина самого пожара пока не установлена.

Метеоролог Тэмми Соуза говорит, что в дополнение к возможному разливу химикатов дует северный ветер. В результате опасные химические вещества, в том числе кислоты, сульфаты и нитраты, переносятся на север и восток города.

На данный момент сведений о пострадавших или погибших нет. Движение на участке перекрыто.

Источник: CBS News

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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