В Подмосковье дотла сгорел автобус, перевозивший туристов (видео)

Соцсети продолжают обсуждать пожар на трассе «Каспий», случившийся утром 11 июня.

К настоящему моменту известно, что еще до прибытия пожарных силам МЧС удалось эвакуировать 41 человека (пассажиров и водителя автобуса), включая четверых детей. Пострадавших среди них нет.

Возгорание междугороднего автобуса компании «Диана Экспресс», следовавшего из Волгограда в Москву, произошло около 8 часов утра. Очевидцы издалека видели столб густого черного дыма.

Быстро стало понятно, что дело серьезное: автобус был полностью объят пламенем. В итоге он выгорел дотла, остался только металлический каркас кузова. К счастью, всем сорока пассажирам и водителю удалось вовремя покинуть салон.

Известно, что большую часть людей с трассы забрал другой автобус, некоторые уехали в столицу на попутках. Вероятно, у кого-то из них пострадал багаж – компенсацию будет выплачивать страховая компания. В компании-перевозчике от комментариев воздерживаются. Причину произошедшего предстоит установить в ходе проверки.

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Источник: aif.ru

Фото: МЧС России

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