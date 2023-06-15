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Выяснили, скольких водителей коснется новый штраф

За неисполнение новых требований по шинам начнут штрафовать уже в этом году.

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В начале июня «За рулем» рассказал о том, что в сентябре 2023 года вступает в силу постановление правительства о запрете на использование шин не по сезону. Вкратце напомним: нельзя ездить на шипованных покрышках в июне, июле и август, а также на летних в декабре, январе и феврале.

За неисполнение требований предусмотрен штраф 500 рублей по знаменитой статье 12.5 КоАП РФ... А сколько наших читателей ездит на шинах не по сезону? В опросе «За рулем» в Viber мы конкретизировали: вы ездите на зимних шинах летом?

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В опросе приняло участие свыше 3,5 тысяч респондентов. И лишь несколько десятков из них (1%) сказали, что зимние шины им не нужны вовсе, так как зимой они не выезжают. Чуть более крупная группа (2%) – это те, кто пока «докатывает» шиповки, но из-за нового штрафа перестанет. Около 3% опрошенных сказали, что будут пользоваться шипованной резиной летом, несмотря на запрет.

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Всего около двухсот человек (6%) из опрошенных располагают всесезонными шинами, и поэтому не тревожатся о новом штрафе вовсе. А большинство (88%) выбрало ответ «всегда переобуваюсь вовремя – вопрос безопасности и комфорта». Кому стоит бояться нового штрафа?

За Рулем

Очевидно, «докатывающие» шипы летом не будут торопиться, ведь такая практика попадает под запрет только в летние месяцы, а новый штраф заработает с сентября. А опасаться стоит тем, кто излишне затягивает с переходом на зимние шины (в этом месте постановления именно такая формулировка, без выделения «шипов», то есть у вас может быть и «липучка»): в декабре летние покрышки официально окажутся вне закона.

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Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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