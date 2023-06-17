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Скидка доходит до 90%: как купить конфискованный автомобиль

Сделать это может любой желающий.

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Водителям, попавшимся пьяным за рулем повторно, с июля прошлого года грозит не только уголовное дело, но и конфискация автомобиля. Соответствующие изменения закреплены в УК РФ.

И таких дел становится все больше, а конфискованный транспорт обращают в пользу государства.

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Далее через электронные торги, которые проводят территориальные управления Росимущества, купить такую машину может любой желающий. Вырученные средства пойдут на погашение ущерба, нанесенного бывшим владельцем государству или потерпевшим, либо просто пополнят бюджет.

Желающий купить «конфискат» должен иметь цифровую подпись, зарегистрироваться для участия в электронных торгах и внести задаток. Если по каким-то причинам потенциальный покупатель откажется от приобретения, то задаток вернут.

К слову, цена на выставленные государством на продажу автомобили иногда существенно ниже рыночной. Это связано с тем, что цену постепенно снижают (иногда скидка может доходить до 90%), если покупатель на машину долго не находится.

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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За РулемПономарева Дарина
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