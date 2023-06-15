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Полис ОСАГО могут окончательно отменить

Эксперт заявил, что необходимо реформировать всю систему обязательного страхования автогражданской ответственности.

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что система ОСАГО требует кардинальных изменений. На сегодняшний день она практически не работает и не выполняет свои функции, уверен эксперт.

«Все подводит к тому, что с системой ОСАГО нужно что-то делать. Люди снова предпочитают платить наличкой, возникают конфликтные ситуации, как это было в 90-х. Страховка не работает. Цены выросли, выплаты упали», — заявил Шапарин.

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Также он обратил внимание, что инспекторы ДПС не всегда имеют возможность оперативно проверить по электронной базе подлинность полиса ОСАГО. При этом, по данным НАС, примерно 6% автомобилистов в стране уже отказались от ОСАГО, а еще 17% признались, что сделают это при дальнейшем повышении стоимости страховки.

«Так что я боюсь, что систему ОСАГО придется полностью перезапускать под крылом государственной страховой компании и только так», — заключил Шапарин.
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Источник: А теперь внимание!

Фото: АГН Москва

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