Погоня полиции за мотоциклистом попала на видео

Он просто увидел полицейских – и решил ни за что не останавливаться…

В Красноярском крае 37-летний мотоциклист с замашками подростка сильно осложнил жизнь полицейским. Четыре перекрестка по улице Кравченко города Ачинска он пролетел на красный, пытаясь скрыться от патрульной машины.

Источник сообщает, что райдер решил скрыться просто «при виде полицейского автомобиля», что поначалу выглядит крайне странным, но вообще легко объясняется.

Погоня увела их в Южную промзону, где мотоциклист выехал на бездорожье, не справился с управлением и упал. Когда он снова сел в седло, около него уже находился расторопный инспектор.

В отношении непутевого «наездника» составили 10 административных протоколов: за езду без шлема, проезд на красный, непредоставление преимущества пешеходам, управление незарегистрированным ТС, отсутствие прав, невыполнение требования сотрудника об остановке и выезд на встречку.

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Источник: Главная дорога

Фото: Скриншот видео VK