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Появится единый счет для оплаты парковок и штрафов

Идею одобрили в Минтрансе.

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Автомобилистам в России хотят облегчить жизнь: депутаты предложили сделать для них единый счет, с которого бы списывались автоматически средства на оплату парковки и штрафы за нарушение ПДД. Инициативу уже положительно оценили в Минтрансе РФ.

Автор идеи, депутат Антон Ткачев, привел данные, что платными парковками пользуются в стране около 5 млн автомобилистов. При этом часто система оплаты дает сбой и водителей неправомерно штрафуют. Также есть сложности с работой паркоматов, отмечает парламентарий.

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Предполагается, что с единым счетом все эти проблемы решатся. К тому же с него автоматически будут списываться штрафы (в том числе со скидкой 50%), а также оплата проезда по платным трассам.

Замминистра транспорта Андрей Костюк отметил, что концепция единого счета автомобилиста находит в ведомстве поддержку, но требует дополнительной проработки, особенно в части технической реализации.

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Источник: ТАСС

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