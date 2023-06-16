Наладить сборку на бывшем заводе Mercedes рвутся несколько китайских автоконцернов
Несколько китайских концернов конкурируют за право начать сборку своих автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, работа которого была остановлена в 2022 году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас там рассматривается и идет конкуренция нескольких китайских концернов», – сказал он.
На недавней выставке в Шанхае все были поражены прорывом китайского автопрома. Губернатор надеется, что один из проектов китайского автомобилестроения будет реализован и на подмосковной площадке. И мы скоро узнаем подробности.
В апреле российские активы немецкого концерна Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, были проданы «Автодому». Теперь компания подыскивает нового технологического партнера по производству на освободившейся площадке.
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Источник: РИА Новости
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