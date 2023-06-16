#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиляСемьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиля
Предложение актуально для семей, воспитывающих...
Почему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видеоПочему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видео
Семь суток ареста получил нетрезвый пермяк,...
Прогнозы все оптимистичнее: в 2023 году в России продадут 1 млн новых автоПрогнозы все оптимистичнее: в 2023 году в России продадут 1 млн новых авто
У экспертов авторынка свои цифры.

Наладить сборку на бывшем заводе Mercedes рвутся несколько китайских автоконцернов

Конкуренция за место нешуточная.

За РулемКитайцы планируют обосноваться у нас всерьез и надолго

Несколько китайских концернов конкурируют за право начать сборку своих автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, работа которого была остановлена в 2022 году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас там рассматривается и идет конкуренция нескольких китайских концернов», – сказал он.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На недавней выставке в Шанхае все были поражены прорывом китайского автопрома. Губернатор надеется, что один из проектов китайского автомобилестроения будет реализован и на подмосковной площадке. И мы скоро узнаем подробности.

В апреле российские активы немецкого концерна Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, были проданы «Автодому». Теперь компания подыскивает нового технологического партнера по производству на освободившейся площадке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0