#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиляСемьям с детьми – налоговый вычет при покупке автомобиля
Предложение актуально для семей, воспитывающих...
Почему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видеоПочему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видео
Семь суток ареста получил нетрезвый пермяк,...
Прогнозы все оптимистичнее: Минпромторг ожидает в 2023 году продаж 1 млн новых автоПрогнозы все оптимистичнее: Минпромторг ожидает в 2023 году продаж 1 млн новых авто
У экспертов авторынка свои цифры.

Посчитали, во сколько обходится владение новым Москвичом

Почти половина денег уйдет на покупку бензина, еще треть – на страхование машины…

За РулемНовая модель АВТОВАЗА — стало известно название и подробности

Специалисты посчитали, в какую сумму обойдется Москвич 3 при его пятилетней эксплуатации. Рассчет делался для 150-сильного переднеприводного кроссовера (а только такие и есть) с вариатором.

Принималось, что владеть машиной будет 35-летний москвич, ездящий по столице и области, имеющий стаж в 10 лет и за пять лет проезжающий около 100 тысяч км.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Примерно половина (45%) денег уйдет на покупку бензина, еще более 30% будет потрачено на страхование машины, причем 25% – это КАСКО. Шестая часть (16%) затрат – это ТО, а оставшиеся 8% – покупка зимних шин и транспортный налог.

И вышло, что один километр пробега на Москвиче обойдется в 9,1 рубля, за месяц набежит 15,2 тысячи рублей, а за пять лет – чуть более 910 тысяч рублей.

Много это или мало? Отметим, что стоимость пятилетнего владения автомобилем Lada Vesta в 2021 году оценивалась на уровне около 650 тысяч рублей. В ценах начала 2022 года такая же машина за тот же срок вытягивала из кошелька уже 950 тысяч рублей.

За Рулем
За Рулем
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Цена Авто

Фото: Александр Кульнев и завод «Москвич»

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Москвич 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв