Посчитали, во сколько обходится владение новым Москвичом

Почти половина денег уйдет на покупку бензина, еще треть – на страхование машины…

Специалисты посчитали, в какую сумму обойдется Москвич 3 при его пятилетней эксплуатации. Рассчет делался для 150-сильного переднеприводного кроссовера (а только такие и есть) с вариатором.

Принималось, что владеть машиной будет 35-летний москвич, ездящий по столице и области, имеющий стаж в 10 лет и за пять лет проезжающий около 100 тысяч км.

Примерно половина (45%) денег уйдет на покупку бензина, еще более 30% будет потрачено на страхование машины, причем 25% – это КАСКО. Шестая часть (16%) затрат – это ТО, а оставшиеся 8% – покупка зимних шин и транспортный налог.

И вышло, что один километр пробега на Москвиче обойдется в 9,1 рубля, за месяц набежит 15,2 тысячи рублей, а за пять лет – чуть более 910 тысяч рублей.

Много это или мало? Отметим, что стоимость пятилетнего владения автомобилем Lada Vesta в 2021 году оценивалась на уровне около 650 тысяч рублей. В ценах начала 2022 года такая же машина за тот же срок вытягивала из кошелька уже 950 тысяч рублей.

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Источник: Цена Авто

Фото: Александр Кульнев и завод «Москвич»