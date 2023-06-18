Чиновников пересадят на отечественные машины
Начать предлагается с депутатов Госдумы и сенаторов.
Все чиновники России должны пересесть на автомобили отечественного производства, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, элитные иностранные машины «должны уйти в прошлое».
Польза такого решения еще и в том, считает Хамзаев, что российский автопром будет при этом вынужден выходить на новый качественный уровень, так как в случае возникновения проблем с автомобилем важного чиновника решения будут находиться быстро, «будут делать для людей, как для себя».
А начать такую практику, по мнению депутата, нужно с депутатов Госдумы и сенаторов.
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Источник: Газета.ру
Фото: АВТОВАЗ
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