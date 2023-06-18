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Чиновников пересадят на отечественные машины

Начать предлагается с депутатов Госдумы и сенаторов.

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Все чиновники России должны пересесть на автомобили отечественного производства, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, элитные иностранные машины «должны уйти в прошлое».

Польза такого решения еще и в том, считает Хамзаев, что российский автопром будет при этом вынужден выходить на новый качественный уровень, так как в случае возникновения проблем с автомобилем важного чиновника решения будут находиться быстро, «будут делать для людей, как для себя».

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А начать такую практику, по мнению депутата, нужно с депутатов Госдумы и сенаторов.

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Источник: Газета.ру

Фото: АВТОВАЗ

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