Рекорд разгона до 400 км/ч снова побит

Время вполне сопоставимо с разгоном до сотни некоторых привычных нам машин.

Шведская компания Koenigsegg побила свой же рекорд по разгону до 400 км/ч и последующей остановке. Рекорд был установлен на аэродроме в г. Эребру. За рулем 1500-сильного Koenigsegg Regera был гонщик Маркус Лундх.

Разгон до 400 км/ч занял 20,68 секунды, остановка – еще 8,13 с. Итого на все упражнение понадобилось 28,81 с. В 2019 году аналогичная машина выполнила ту же задачу за 31,49 с.

Сообщается, что улучшению способствовали шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и более подходящая трасса.

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Источник: Koenigsegg

Фото: Koenigsegg