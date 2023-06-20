Когда для машины ковров не хватило

Тот случай, когда автомобиль любишь, как родного.

В дагестанском Буйнакске на прошлой неделе прошел ливень с довольно крупным градом – в пабликах пишут, что размер отдельных шариков был с куриное яйцо.

Мощный град повредил машины и даже кровли отдельных домов. Не все автовладельцы были готовы к такому разгулу стихии – так, на видео мужчина довольно трогательно пытается защитить свой автомобиль. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Дербент+» «ВКонтакте».

Синий вазик припаркован во дворе частного дома. На улице ливень с градом. Задняя часть и крыша машины укрыты коврами, а на капоте лицом вниз лежит человек, прикрывая автомобиль от вмятин буквально своим телом.

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Источник: ВКонтакте

Фото: скриншот видео VK