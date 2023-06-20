#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда для машины ковров не хватилоКогда для машины ковров не хватило
Тот случай, когда автомобиль любишь, как...
Цены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассамЦены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассам
В этом году тарифы уже повышались.
Представлен аккумулятор Juwan Phoenix для электромобиля – он заряжается от 0% до 80% за 6 минутПредставлен аккумулятор Juwan Phoenix для электромобиля – он заряжается от 0% до 80% за 6 минут
Официальный представитель Juwan привел еще...

Когда для машины ковров не хватило

Тот случай, когда автомобиль любишь, как родного.

За РулемОбрушение автомагистрали попало на видео

В дагестанском Буйнакске на прошлой неделе прошел ливень с довольно крупным градом – в пабликах пишут, что размер отдельных шариков был с куриное яйцо.

Мощный град повредил машины и даже кровли отдельных домов. Не все автовладельцы были готовы к такому разгулу стихии – так, на видео мужчина довольно трогательно пытается защитить свой автомобиль. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Дербент+» «ВКонтакте».

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Синий вазик припаркован во дворе частного дома. На улице ливень с градом. Задняя часть и крыша машины укрыты коврами, а на капоте лицом вниз лежит человек, прикрывая автомобиль от вмятин буквально своим телом.

Источник: ВКонтакте

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0