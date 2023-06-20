Новые разводки в сфере доставки – не попадитесь!

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Жертвами недобросовестных перевозчиков стали...

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Жертвами недобросовестных перевозчиков стали двое предпринимателей из Набережных Челнов.

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СМИ Набережных Челнов сообщают, что 33-летний предприниматель стал одним из пострадавших от действий неблагонадежного доставщика грузов. Обратившись к известной как «ведущая биржа грузоперевозок» компании, он едва ли мог подозревать подвох.

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Он не стал проверять контрагента на благонадежность и, договорившись о стоимости услуг, перевел требуемый задаток. Не смутило коммерсанта даже то, что задаток составлял почти полную сумму – более 123 тысяч рублей.

Как только деньги ушли со счета, мнимый перевозчик оборвал все контакты, перестав отвечать на звонки, сообщения и письма. Мужчина обратился в полицию, и по возбужденному уголовному делу уже удалось установить, что злоумышленник использовал телефонный номер, зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

А второй челнинский коммерсант потерял не деньги, а товар. 42-летний мужчина заключил договор на доставку кондитерских изделий из Воронежской области в Московскую. Товар погрузили в полуприцеп тягача, и больше его не видели. Потерпевший обратился в полицию, заявив, что ущерб составляет около 1,5 млн рублей.

Источник: chelny-biz.ru

Фото: deposiphotos.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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