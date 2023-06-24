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Сколько-сколько? С таким пробегом авто лучше не покупать

На «заслуженный» возраст может указывать ряд деталей.

За Рулем5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом

При покупке б/у многое зависит от того, отечественный перед нами автомобиль или иномарка. Многолетняя практика показывает, что кузовные детали отечественных машин гниют достаточно быстро. Поэтому для наших годы страшнее пробега, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

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А вот большинство иномарок даже в возрасте 10-15 лет почти невосприимчивы к коррозии, если только в результате технологического просчета не «зацветает» одна-две детали. Аварии также могут привести к повреждению кузова, даже если был выполнен дилерский ремонт.

Пробег сильно влияет на ресурс двигателя. Автомобили с большим пробегом и недостаточным техническим обслуживанием могут иметь проблемы с силовым агрегатом.

Универсалы

Следует помнить, что автомобили, эксплуатируемые с полной нагрузкой, подвержены большему износу. Тип кузова также может указать на эксплуатацию с грузом. Так, универсалы с пробегом более 150 тыс. км лучше не рассматривать для покупки. В большинстве случаев их берут для перевозки грузов и нещадно эксплуатируют.

Маскировка

При выборе автомобиля необходимо обратить внимание на состояние рулевого колеса, рычага коробки передач и педалей. Слишком новенькие должны насторожить – продавцы могли заменить изношенные элементы. Состояние салона также важно. Следует помнить, что бюджетные модели сохраняют пристойный вид до 150–200 тыс. км, а дорогие автомобили могут выглядеть приемлемо даже после 300 тыс. км.

Следы от камешков

Большой пробег приводит к незаметным трещинам в сварных соединениях и деталях кузова, особенно в местах, подверженных нагрузкам. О большом пробеге могут свидетельствовать следы на передней части автомобиля, оставленные камешками. Чем вмятин больше, тем машина старше. Трещины могут появиться к 150 тыс. км пробега, да и коррозия снижает прочность кузова.

Это значит, что при аварии автомобиль не защитит водителя и пассажиров так, как рассчитывали конструкторы.

Подробнее о машинах, которые приобретать не стоит, – в нашей публикации.

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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