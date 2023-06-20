ЦБ повысит тарифы ОСАГО для транспорта из недружественных стран

А для новых территорий введут особый тариф. Сейчас для этого разрабатывают нормативно-правовую базу.

В настоящее время Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после 1 января следующего года. Напомним, до 1 января 2024 года действие закона об ОСАГО на эти регионы не распространяется.

Для всех видов транспортных средств на новых территориях коэффициент составит 0,68 — это минимальное значение из действующих в настоящее время.

Для физлиц территориальный коэффициент определяется на основании адреса регистрации в паспорте или свидетельства о регистрации транспортного средства. Для юрлиц - на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Этот же документ предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию.

Для транспорта из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц, коэффициент территорий (КТ) «взлетит» сразу с 1,7 до 12,5.

Новый, более жесткий подход сформулирован Банком России по результатам соответствующих расчетов, в том числе в связи с отказом указанных государств принимать с 1 июня 2023 года российскую «Зеленую карту».

Для автовладельцев всех остальных стран коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства, то есть 1,7.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos