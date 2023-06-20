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Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло закон об едином ОСАГОПарламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло закон об едином ОСАГО
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Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло закон об едином ОСАГО

Осталось внести изменения в законодательство обеих стран.

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Действие договора ОСАГО, заключенного в одной из стран Союзного государства, будет распространяться на территорию другой страны. Соответствующий модельный закон принят Парламентским собранием Союза Белоруссии и России.

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Принятый документ дает автомобилистам возможность выбора: заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства, или договоры, действующие только на территории государства, где зарегистрирован автомобиль. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, где было совершено ДТП.

Для вступления закона в силу необходимо внести изменения в законодательство Белоруссии и России.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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