Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло закон об едином ОСАГО

Осталось внести изменения в законодательство обеих стран.

Действие договора ОСАГО, заключенного в одной из стран Союзного государства, будет распространяться на территорию другой страны. Соответствующий модельный закон принят Парламентским собранием Союза Белоруссии и России.

Принятый документ дает автомобилистам возможность выбора: заключать договоры страхования, предусматривающие покрытие страховых случаев на всей территории Союзного государства, или договоры, действующие только на территории государства, где зарегистрирован автомобиль. Покрытие страховых случаев предполагается осуществлять в соответствии с законодательством страны, где было совершено ДТП.

Для вступления закона в силу необходимо внести изменения в законодательство Белоруссии и России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash