Власти США призвали Ford и GM сократить зависимость от китайских запчастей

Особенно аккумуляторов для электромобилей.

Группа американских законодателей призвала генеральных директоров Ford Motor и General Motors сократить зависимость от китайских автозапчастей, сообщили агентству Рейтер два источника.

Кроме того, несколько депутатов запланировали встречи с европейскими поставщиками запчастей, такими как BorgWarner, Continental, Bosch, Tenneco и стартап по производству аккумуляторов.

Внимание к китайским автозапчастям аналитики связывают с недавним визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Многочасовые встречи с китайским лидером не привели к каким-либо серьезным прорывам, полагают источники.

В понедельник Ford заявил, что «разделяет цели комитета по укреплению конкурентоспособности Америки и созданию цепочек поставок компонентов для электромобилей в США.

Республиканец Майкл Галлахер, возглавляющий комитет по Китаю, выразил обеспокоенность по поводу зависимости Tesla от Китая после того, как компания объявила о планах открыть завод по производству аккумуляторов в Шанхае.

Сенатор-республиканец Марко Рубио обратился к администрации Байдена с просьбой заблокировать налоговые льготы на электромобили с аккумуляторами, произведенными по китайской технологии.

Форд ранее заявлял, что «производить эти батареи дома гораздо лучше, чем продолжать полагаться исключительно на импорт, как это делают другие автомобильные компании».

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Источник: Рейтер

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