Власти США призвали Ford и GM сократить зависимость от китайских запчастей
Группа американских законодателей призвала генеральных директоров Ford Motor и General Motors сократить зависимость от китайских автозапчастей, сообщили агентству Рейтер два источника.
Кроме того, несколько депутатов запланировали встречи с европейскими поставщиками запчастей, такими как BorgWarner, Continental, Bosch, Tenneco и стартап по производству аккумуляторов.
Внимание к китайским автозапчастям аналитики связывают с недавним визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Многочасовые встречи с китайским лидером не привели к каким-либо серьезным прорывам, полагают источники.
В понедельник Ford заявил, что «разделяет цели комитета по укреплению конкурентоспособности Америки и созданию цепочек поставок компонентов для электромобилей в США.
Республиканец Майкл Галлахер, возглавляющий комитет по Китаю, выразил обеспокоенность по поводу зависимости Tesla от Китая после того, как компания объявила о планах открыть завод по производству аккумуляторов в Шанхае.
Сенатор-республиканец Марко Рубио обратился к администрации Байдена с просьбой заблокировать налоговые льготы на электромобили с аккумуляторами, произведенными по китайской технологии.
Форд ранее заявлял, что «производить эти батареи дома гораздо лучше, чем продолжать полагаться исключительно на импорт, как это делают другие автомобильные компании».
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Источник: Рейтер
Фото: Unsplash
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