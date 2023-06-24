Новая Lada Vesta стала частью экспозиции в Парке Горького в Москве
Протестировать ее у посетителей парка не получится, а вот подарки от автопроизводителя гарантированы.
АВТОВАЗ установил автомобили Lada Vesta NG в Парке Горького в Москве. Познакомиться с новинкой можно в тематическом пространстве «Плюс Дача» от «Яндекс Плюс».
Посетители тематических зон экспозиции Lada Vesta могут одновременно почувствовать ритм большого города и погрузиться в звуки природы, используя специальные арт-объекты с плейтронами. Такое формирование новых городских смыслов через отражение контрастов окружающей нас среды воплощено и в новой совместной рекламной кампании с Яндексом – 360», – говорится в сообщении автопроизводителя.
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Гости экспозиции смогут через Яндекс Плюс загрузить в свой автомобиль специальный плейлист «Летнее путешествие» от Lada Vesta на Яндекс Музыке.
А с 26 июня всех желающих приглашают принять участие в онлайн-путешествии на Lada Vesta NG по Парку Горького и одновременно по всей России. Все пользователи, сумевшие выполнить задания игры, получат промокод на Яндекс Плюс и приглашение посетить «Плюс Дачу».
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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