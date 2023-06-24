#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обновленный Kawasaki Ninja ZX-6R покорит ЕвропуОбновленный Kawasaki Ninja ZX-6R покорит Европу
Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 года будет...
Роскошный аналог Toyota Alphard показали в КитаеРоскошный аналог Toyota Alphard показали в Китае
Forthing Yuguan – это гибрид с современной...
Новый Geely вместо Toyota и Hyundai – ценыНовый Geely вместо Toyota и Hyundai – цены
Автомобиль уже поступил в продажу и...

Новая Lada Vesta стала частью экспозиции в Парке Горького в Москве

Протестировать ее у посетителей парка не получится, а вот подарки от автопроизводителя гарантированы.

За РулемАВТОВАЗ возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

АВТОВАЗ установил автомобили Lada Vesta NG в Парке Горького в Москве. Познакомиться с новинкой можно в тематическом пространстве «Плюс Дача» от «Яндекс Плюс».

Посетители тематических зон экспозиции Lada Vesta могут одновременно почувствовать ритм большого города и погрузиться в звуки природы, используя специальные арт-объекты с плейтронами. Такое формирование новых городских смыслов через отражение контрастов окружающей нас среды воплощено и в новой совместной рекламной кампании с Яндексом – 360», – говорится в сообщении автопроизводителя.
За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Гости экспозиции смогут через Яндекс Плюс загрузить в свой автомобиль специальный плейлист «Летнее путешествие» от Lada Vesta на Яндекс Музыке.

А с 26 июня всех желающих приглашают принять участие в онлайн-путешествии на Lada Vesta NG по Парку Горького и одновременно по всей России. Все пользователи, сумевшие выполнить задания игры, получат промокод на Яндекс Плюс и приглашение посетить «Плюс Дачу».

Источник, фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0