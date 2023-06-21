Топ-15 кроссоверов и внедорожников возглавила Нива

А вот УАЗов в рейтинге популярных SUV нет вовсе...

В минувшем мае продажи кроссоверов и внедорожников в России выросли 221%, если сравнивать с маем 2022 года. Дилеры продали 48 035 машин, и это 68% всего легкового авторынка РФ. А Топ-15 в сегменте возглавила Niva – с цифрами, по факту отражающими продажи двух моделей.

Источник сообщает, что в мае внедорожники Niva Travel и Niva Legend (в отчете они именуются Lada 2123 Niva и Lada 2121 Niva) разошлись суммарным тиражом 5907 единиц. На втором месте – показавший более чем пятикратный рост за года Haval Jolion, 3872 машин. Замыкает тройку Chery Tiggo 7 Pro: 3597 машин, рост в 4,8 раза.

Также в Топ-15 SUV-бестселлеров вошли Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Tugella, Haval F7X, Москвич 3 и Haval F7. А вот продукция отечественного УАЗа не фигурирует даже в опубликованном источником Топ-15.

Сообщается, что с января по май текущего года в России было продано 208 089 кроссоверов и внедорожников. Это на 16% больше, чем за такой же период в прошлом году.

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Источник: Автостат-Инфо

Фото: За рулем, Автостат